2019-08-04

وظائف شاغرة لدى شركة غازكو في 3 مدن

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أمنية شاغرة للسعوديين، على مسمى “رجل أمن”؛ وذلك للعمل بفروع محطات الشركة في المدن التالية: “الدمام، وخميس مشيط، والطائف”.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أغسطس 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)