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وظائف شاغرة لدى شركة غازكو في 3 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أمنية شاغرة للسعوديين، على مسمى “رجل أمن”؛ وذلك للعمل بفروع محطات الشركة في المدن التالية: “الدمام، وخميس مشيط، والطائف”.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أغسطس 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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