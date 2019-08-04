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وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى الاتصالات السعودية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. فني أول عمليات الشبكات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، الاتصالات، الإلكترونيات والاتصالات، الكهرباء، الكمبيوتر، الهندسة الميكانيكية).
. رئيس مهندسي عمليات البنية التحتية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، الاتصالات، الإلكترونيات والاتصالات، الكهرباء، الكمبيوتر، الهندسة الميكانيكية، إدارة البنية التحتية).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أغسطس 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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