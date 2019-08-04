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2019-08-04 هيئة الجبيل توفر 6 وظائف من خلال برنامج التأهيل متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل توفر 6 وظائف للرجال لحملة الكفاءة فما فوق، من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، للعمل بالمسميات التالية (مُشرف مستودع، ومساعد أمين مستودع، ومساعد صيانة، وعامل، ونجّار)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف:

1- مُشرف مستودع:

– درجة البكالوريوس.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات. 2- مساعد أمين مستودع:

– شهادة المتوسطة (الكفاءة).

– خبرة لا تقل عن سنتين.

– إجادة اللغة الإنجليزية. Advertisements 3- مساعد صيانة:

– شهادة المتوسطة (الكفاءة).

– خبرة لا تقل عن سنتين.

– إجادة اللغة الإنجليزية. 4- عامل (وظيفتان):

– شهادة الثانوية العامة.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

– إجادة اللغة الإنجليزية. 5- نجّار:

– شهادة الثانوية العامة.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

– إجادة اللغة الإنجليزية. طريقة التقديم:

– لمزيد من المعلومات ومعرفة الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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