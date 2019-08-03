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وظائف صحية شاغرة لدى تخصصي الدمام
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل في كل من مستشفى بقيق العام، والمراكز الصحية بالصرار.
وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– طبيب نائب باطنية كلى (مستشفى بقيق العام).
– طبيب نائب باطنة (المراكز الصحية بالصرار).
وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 22 أغسطس 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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