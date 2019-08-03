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وظائف إدارية شاغرة للجنسين في طيران أديل

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2019-08-03

وظائف إدارية شاغرة للجنسين في طيران أديل

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من لحملة درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، هندسة الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير أول قاعدة البيانات.

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. مطور أول شبكات.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 سبتمبر 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 





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