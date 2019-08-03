وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

2019-08-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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. أخصائي أول عمليات الخزينة: درجة الماجستير في تخصصات: (المالية، والمصرفية، والمحاسبة، وإدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

. مدير- التدقيق الداخلي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص التدقيق الداخلي، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أغسطس 2019م، مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)