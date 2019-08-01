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2019-08-01 وظيفة شاغرة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة إدارية بمجال المحاسبة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض. Advertisements وأوضحت الشركة أن الوظيفة المتاحة بمسمى (محاسب الأصول الثابتة Fixed Assets Accountant). وأشارت الشركة السعودية للخطوط الحديدة أنه يمكن التقديم على الوظيفة من خلال الرابط التالي (هنــا).









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