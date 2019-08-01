وظائف قيادية شاغرة في الاتصالات السعودية

2019-08-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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. مدير مركز الدفاع السيبراني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، أو إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

. مدير إدارة التحكم والهوية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).