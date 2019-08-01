وظائف شاغرة للنساء في الهيئة الملكية بينبع

2019-08-01

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية بينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية شاغرة للنساء، من حمَلة درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في تخصصات: (هندسة التصميم الداخلي، الهندسة المعمارية، التصميم، الإنتاج البصري والرقمي)؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في محافظة ينبع الصناعية.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أستاذ مساعد- هندسة التصميم الداخلي/ الهندسة المعمارية.

– محاضر- هندسة التصميم الداخلي/ الهندسة المعمارية.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أغسطس 2019م.

وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).