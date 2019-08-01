- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للنساء في الهيئة الملكية بينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف شاغرة للنساء في الهيئة الملكية بينبع
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت الهيئة الملكية بينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية شاغرة للنساء، من حمَلة درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في تخصصات: (هندسة التصميم الداخلي، الهندسة المعمارية، التصميم، الإنتاج البصري والرقمي)؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في محافظة ينبع الصناعية.
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أستاذ مساعد- هندسة التصميم الداخلي/ الهندسة المعمارية.
– محاضر- هندسة التصميم الداخلي/ الهندسة المعمارية.
وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أغسطس 2019م.
وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة للنساء في الهيئة الملكية بينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.