للسعوديات.. طيران أديل يعلن عن 20 وظيفة للمضيفات

2019-08-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (20) وظيفة شاغرة للسعوديات، على مسمى “مضيف جوي/ المقصورة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحملة شهادة الثانوية العامة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)