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للسعوديات.. طيران أديل يعلن عن 20 وظيفة للمضيفات
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (20) وظيفة شاغرة للسعوديات، على مسمى “مضيف جوي/ المقصورة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحملة شهادة الثانوية العامة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 فبراير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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