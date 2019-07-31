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2019-07-31 وظائف تعليمية بجميع التخصصات في جدة متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت مدارس السلامة الأهلية (بنين) بمحافظة جدة عن بدء استقبال طلبات التوظيف (جميع التخصصات) للعام الدراسي الجديد 1441هـ، للعمل بمسمى (مُعلم) لحملة الشهادة الجامعية في جميع التخصصات العلمية، وذلك وفقًا لطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي: Advertisements – مُعلم (للرجال فقط). التخصصات المطلوبة: – لحملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس) في جميع التخصصات العلمية. طريقة التقديم:

– إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني (مع كتابة مسمى التخصص في عنوان البريد) وسيتم التواصل مع المرشحين:

[email protected]









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