شكرا لقرائتكم 15 وظيفة للجنسين في شركة الاتصالات المتكاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-31 15 وظيفة للجنسين في شركة الاتصالات المتكاملة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة الاتصالات المتكاملة عن توفر 15 وظيفة تقنية للرجال والنساء لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُحلل نظم تقنية المعلومات). واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقًا لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي: – مُحلل نظم تقنية المعلومات (للجنسين- العدد 15 وظيفة). الشروط: 1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. Advertisements 2- درجة البكالوريوس في تخصص هندسة البرمجيات. الراتب: – الراتب 10.000 ريال. الوصف الوظيفي: – تطوير نظم جديدة لتقنية المعلومات وتحسين النظم الحالية، وجمع الاحتياجات وفهم المتطلبات وتصميم النظم. موعد التقديم: – التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 31/ 07/ 2019م. طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات): اضغط هنا









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 15 وظيفة للجنسين في شركة الاتصالات المتكاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.