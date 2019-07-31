وظائف شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية

2019-07-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية عن توفر فرص وظيفية للرجال والنساء من حملة شهادات الماجستير والبكالوريوس في التمريض.

ودعت مدينة الملك فهد، الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف للتقديم عبر موقعها الإلكتروني، وإرفاق الشهادات العلمية والعملية، والسيرة الذاتية، وتصنيف هيئة التخصصات الطبية، ونسخة التأمينات الاجتماعية.

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وقالت الهيئة : إن الوظائف المطلوبة لأخصائي تمريض في 14 مجالاً هي: جراحة طبية (للكبار/الأطفال)، وأورام وأمراض الدم، وعلوم عصبية، وعلوم الأورام، ورعاية صحية منزلية، وغرف العمليات، واضطرابات النوم، وعناية حرجة للكبار، عناية حرجة للصغار، وعناية مركزة لحديثي الولادة، وعناية مركزة عامة، وعناية حرجة القلب، وغسل الكلى للأطفال، وغسل الكلى للكبار.

وللتقديم عبر الرابط التالي: (هنا).