وظائف صحية شاغرة لدى مستشفى دلة

2019-07-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن شركة مستشفى دلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر مستشفى دلة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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. منسق التأمين الطبي: درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

. أخصائي العلاج الطبيعي (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يوليو 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).