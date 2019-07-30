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2019-07-30 #وظائف للجنسين في طيران أديل متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة طيران أديل عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة قيادية للجنسين في التخصصات المالية، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (المدير المالي – وضع الميزانيات والتنبؤ المالي)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:

– المدير المالي – وضع الميزانيات والتنبؤ المالي (Finance Manager – Budgeting and Forecasting). Advertisements الشروط:

1- درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (المالية، إدارة الأعمال) أو ما يعادله.

2- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المراقبة المالية داخل شركة طيران (تحقق إيرادات تتجاوز 200 مليون دولار أمريكي).

3- مهارات عالية في الاتصال والعرض. موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/07/30م. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا









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