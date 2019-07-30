وظائف شاغرة لدى شركة سدافكو

2019-07-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في المدن التالية: “الرياض، مكة المكرمة، وجدة، والدمام، ومحايل عسير، وخميس مشيط، والعلايا، وبريدة، وحائل، وتبوك، والطائف، وينبع”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشغل مستودع.

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. مسوق/ مصفف أرفف.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا).