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4 وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين علي رضا
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم العالي في التخصصات: (الفنية، والمهنية، أو الهندسية)، ويفضل وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من المنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدير الخدمة (عدد وظيفتين/ المنطقة الوسطى).
. مدير الخدمة (عدد وظيفتين/ المنطقة الشرقية).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 أغسطس 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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