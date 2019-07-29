وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة شاهيني

2019-07-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة وإحدى الشركات المتعاقدة معها في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف استقبال (للنساء/ جدة).

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– سكرتير تنفيذي (للرجال/ جدة).

– قائد فريق المستودعات (عدد وظيفتين/ الرياض، وجدة).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).