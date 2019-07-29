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وظائف شاغرة لدى مركز الدراسات والبحوث الدفاعية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين الخريجين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.
وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. مهندس نظم التحكم: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة تحكم.
. مهندس أنظمة مدمجة: في تخصصات: (هندسة كهربائية، هندسة حاسب، هندسة إلكترونيات).
. فني إلكترونيات: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إلكترونيات، كهرباء).
. مهندس نظم إلكترونيات الطيران: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة كهربائية، هندسة طيران وفضاء، هندسة ميكاترونيكس).
. مهندس إلكترونيات الطيران: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة كهربائية هندسة إلكترونيات).
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يوليو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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