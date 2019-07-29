فتح باب القبول والتسجيل برئاسة أمن الدولة

2019-07-29

الموطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الفنية برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) للالتحـاق بالدراسة في معهـد التدريب للحصول على دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات.

وأوضحت الإدارة أن التسجيل متاح الآن، وفقاً للشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة وأن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) وبمعدل (تراكمي عام) لا يقل عن (85%).

– أن يكون المتقدم خريج العام الحالي 1440هـ وألا يزيد عمر المتقدم عن (20) عاماً وألا تقل الدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة عن (70%).

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– ألا تقل الدرجة الكلية لاختبار التحصيلي عن (60%) وأن يجتاز المتقدم الفحص الطبي وأن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

– التفرغ التام للدراسة وأن يكون المتقدم غير مسجل في أي مؤسسة تعليمية أخرى وألا يكون قد سبق للمتقدم أن صدر بحقه حكم شرعي بقضية مخلة بالشرف والأمانة ومدة الدراسة: سنتان.

ومن ضمن المزايا : يحصل الطالب بعد اجتيازه البـرنامج الدراسـي بنجاح على شهـادة (دبلـوم الدراسـات الفنية ونظم الاتصالات) كما يحصل الطالب على مكافأة شهرية قدرها (1000) ريال.

تأمين سكن للطالب القادم من خارج الرياض وتأمين العلاج الطبي للطالب في مستشفى قوى الأمن الداخلي بالرياض.

مع ملاحظة أن أهمية تحري الدقة في تعبئة نموذج طلب الالتحاق، علماً بأنه سوف يتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة كما أن حصول المتقدم على رقم طلب لا يعني قبوله.

وللتقديم لهذه الوظائف عبر رابط منصة أبشر توظيف: (هنا الرابط).