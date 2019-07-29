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2019-07-29 باب رزق جميل توفر وظائف للنساء بمجال المطاعم بجدة متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت شركة باب رزق جميل للتوظيف توفر وظائف نسائية شاغرة للعمل بمجال المطاعم بمحافظة جدة، بمسمى (طاقم خدمة)، براتب شهري 4500 ريال، وذلك وفقاً للتفاصيل وموعد وطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:

– طاقم خدمة. الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة فما فوق.

2- العمر من 20 إلى 30 سنة. المميزات:

1- راتب شهري 4500 ريال.

2- دوام فترة واحدة *.

3- بدل مواصلات.

4- بدل سكن.

5- تأمين طبي.

6- تأمين اجتماعي.

7- علاوات.

8- حوافز شهرية وسنوية. Advertisements ملاحظة:

– جميع وظائف باب رزق جميل خاصة بالسعوديين وأبناء السعوديات وزوجات المواطنين. موعد التقديم:

– يوم الثلاثاء بمشيئة الله بتاريخ 2019/07/30م (الساعة 10:00 صباحاً). طريقة التقديم:

– محافظة جدة – الحضور إلى مقر شركة باب رزق جميل – مركز عبداللطيف جميل للتعليم المستمر. لمزيد من المعلومات: وظائف في مجال المطاعم! 🍟🍔 للنساء فقط 🙆🏻‍♀

🎓المؤهلات: ثانوية عامة وما فوق 📍المنطقة: جده

💰الراتب: ٤٥٠٠ ريال. 📂لتقديم الطلبات: الحضور لمقر شركة باب رزق جميل – مركز عبداللطيف جميل للتعليم المستمر #باب_رزق_جميل

#عبداللطيف_جميل #السعودية #ت_التوظيف #لا_ينقفل_عليك_باب pic.twitter.com/7lgzdcGtgy — باب رزق جميل Bab Rizq Jameel (@BabRizqJameel) July 28, 2019









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