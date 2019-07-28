6 وظائف شاغرة لدى مجموعة الناغي

2019-07-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات محمد يوسف ناغي وإخوانه، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (6) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “استشاري مبيعات سيارات جديدة”؛ وذلك للعمل بفروع أحد معارض السيارات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

وأبرزت المجموعة أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت المجموعة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 سبتمبر 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)