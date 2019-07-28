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2019-07-28 6 وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، وحائل، والجبيل، وينبع”. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مشرف- التحليلات (الجبيل). . مسؤول السلامة والصحة والبيئة (الرياض). Advertisements . أخصائي منتجات زراعية (الرياض). . مدير- السلامة والصحة والبيئة والجودة (حائل). . مهندس أول- عمليات الأنابيب (حائل). . مشرف أول- التفتيش والصيانة الكهربائية والإصلاح (ينبع). وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يوليو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).









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