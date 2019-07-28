3 وظائف شاغرة لدى المراعي

2019-07-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لمنتجات الألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، وفروعها في مدينة حائل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير أول الإنتاج- الدواجن (حائل): درجة البكالوريوس في تخصص تقنية معالجة الدواجن.

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. محلل دعم (للسعوديين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

. مستشار أول الصحة والسلامة والأمن- المبيعات (حائل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الصحة المهنية، والسلامة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).