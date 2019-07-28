5 وظائف شاغرة بمعهد خدمات البترول

2019-07-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف تدريبية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في كل من الدمام، والخفجي.

وأبرز المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدرب تقني- ميكانيكا/ كهربائي/ لحام/ الأنابيب (عدد وظيفتين للسعوديين/ الدمام).

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. خبير/ منشئ محتوى تصوير وفيديو (للسعوديين/ الدمام).

. مستشار أول طلاب (للسعوديين/ الخفجي).

. خبير تقني- رافعة/ معدات ثقيلة (الدمام).

وأوضح المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).