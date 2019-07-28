وظائف شاغرة : وظائف الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

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نشرت وظائف الاهرام اليوم اعلان وظائف الاكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا، والتي تعلن عن حاجتها الى أعضاء هيئة تدريس، في تخصصات الهندسة المدنية، والاتصالات وتكنولوجيا الإلكترونيات وهندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة المعمارية وتكنولوجيا البناء، على أن يكون التقديم للوظائف عن طريق الانترنت.
وظائف أكاديمية في الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا
تعلن الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي عن حاجتها إلى تعيين بعض الوظائف الشاغرة للعام الدراسي 2019/2020، للسادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للتخصصات التالية:
- الهندسة المدنية ( انشاءات – أشغال عامة )
- هندسة الاتصالات وتكنولوجيا الإلكترونيات.
- هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.
- هندسة التصنيع وتكنولوجيا الانتاج.
- الهندسة المعمارية وتكنولوجيا البناء.
ترسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني.
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