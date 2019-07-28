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2019-07-28 وظائف شاغرة للجنسين في شركة تقنية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني “تقنية”- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض. وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى: . رئيس مكتب إدارة المشاريع: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة. Advertisements . أخصائي التسويق التقني: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة،، الإدارة) . . مهندس ميكانيكي: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، هندسة الطيران، علوم الكمبيوتر، الروبوتات). وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أكتوبر 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).









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