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14 وظيفة شاغرة في أمانة الأحساء
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت أمانة الأحساء عن توفر عدد (14) وظيفة شاغرة على بند الأجور، على مسمى “مراقب حارة ميداني”، وذلك للعمل في المدن التالية: (الهفوف، المبرز، العمران، العيون، الجفر، جواثا).
وبينت الأمانة أن الشروط المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– لائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك.
– أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية.
– أن لا يزيد عمر المتقدم عن 25 عاماً.
– أن يكون المتقدم قد تم تسجيله بموقع وزارة الخدمة المدنية على نظام (ساعد) تاريخ الإعلان.
– أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة في الوقت الحاضر وغير مطالب بفترة حظر سواء للاستقالة أو الفصل حسب النظام.
– اجتياز المقابلة الشخصية للمتقدمين من قبل اللجنة المشكلة للتعيين.
– إجادة الحاسب الآلي.
– استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط المطلوبة.
– أن يتم تحديد رقم الجوال والعنوان للمرسل ومن لم يوضح ذلك يستبعد من الترشيح.
– لا يترتب على الطلبات أي التزام نحو الأمانة وتعتبر لاغية بعد انتهاء المقابلات واجتياز المرشحين للوظائف ولا يحق للمتقدم المطالبة بالمستندات أو التوظيف.
– توقيع التعهد بالعمل بوظيفة (مراقب حارة ميداني) وعدم المطالبة لأي سبب بتغيير الوظيفة أو مسماها في المدن التالية دون تحديد: (الهفوف، المبرز، العمران، العيون، الجفر، جواثا).
وأوضحت الأمانة أن التقديم متاح إلكترونيا اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 1440/11/25هـ، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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