وظائف شاغرة : وظائف معهد الوادي بالعبور

ننشر وظائف جريدة الجمهورية اليوم السبت 27 يوليو 2019، ووظائف معهد الوادي العالى بالقليوبية، والذي يعلن عن حاجته لشغل وظائف أعضاء هيئة تدريس، ومحاسبين وسكرتارية، وشيفات وعمال كافيتريا، وأمناء مكتبات ومخازن، وأفراد أمن وعاملات.

وظائف خالية في معاهد الوادي بالعبور

تعلن معاهد الوادي بالعبور عن الوظائف التالية:

أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم في مختلف تخصصات المعاهد.

محاسبين بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة ولا يشترط الخبرة.

سكرتارية مؤهل عالي ولا بشترط الخبرة.

شيفات وعمال كافيتيريا.

أمناء مكتبات وفني تصوير.

امناء مخازن يشترط الامانة.

أفراد أمن وعاملات نظافة.

تسلم السيرة الذاتية بمقر المعهد أو عبر البريد الالكتروني مع ضرورة كتابة الوظيفة المقدم لها في العنوان.