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2019-07-26 9 وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الرياض، وتبوك، والظهران، والطائف). وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مدير الهندسة- القدرة (الرياض). . مفتش الدفع (الظهران). . فني تفتيش- التورنادو (الظهران). . فني صيانة أنظمة الخروج- تورنادو (الظهران). Advertisements . فني التحكم في التآكل- الهوك (تبوك). . فني صيانة الخروج (الرياض). . منسق القوة- التايفون (الطائف). . فني تسليح- الهوك (تبوك). . فني صيانة النظم الكهربائية- الهوك (تبوك). وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يوليو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).









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