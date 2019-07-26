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2019-07-26 6 وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، وحائل، والجبيل”. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مهندس إنتاج- البولي بروبلين (الجبيل). . مهندس- المعدات الدوارة (الجبيل). Advertisements . أخصائي أول- مشرف نظم (الرياض). . مهندس- الاستدامة (الجبيل). . مشرف- الأنابيب الصلبة والتركيبات (حائل). . مهندس ثالث- كثافة البوليمرات (الجبيل). وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يوليو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).









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