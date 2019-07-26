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2019-07-26 7 وظائف شاغرة لدى فنادق هيلتون متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من مكة المكرمة، وجدة، والخبر. وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مشرف إدارة المشرفين (مكة المكرمة). . موظف خدمة ضيافة (مكة المكرمة). . وكيل خدمة الضيوف (مكة المكرمة). Advertisements . مقدم خدمة الضيوف (مكة المكرمة). . سائق- خدمة العملاء (جدة). . كبير المهندسين (الخبر). . مساعد المراقب المالي (جدة). وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يوليو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا).









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