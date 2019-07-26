وظائف شاغرة : موعد التقديم لوظائف مدارس النيل المصرية لجميع المؤهلات

ننشر وظائف مدارس النيل المصرية 2019، والمنشورة اليوم ضمن وظائف جريدة الأهرام الجمعة الموافق 26 يوليو 2019، ووظائف خالية لجميع المؤهلات في فروع المدرسة في القاهرة الجديدة والشروق والشيخ زايد والسادات ودمياط الجديدة واسيوط الجديدة وطيبة الجديدة وأسوان الجديدة، والتقديم على تلك الوظائف بمقر المؤسسة بالدقي خلاال 14 يوم من الآن. وظائف مدارس النيل المصرية بالقاهرة واسيوط ودمياط وأسوان تعلن وظائف مدارس النيل المصرية عن حاجتها لشغل الوظائف التالية: افراد أمن.

مشرف أمن.

عمال نظافة وخدمات. للعمل بفروع مدارس النيل المصرية التالية: القاهرة الجديدة والشروق والشيخ زايد والسادات ودمياط الجديدة واسيوط الجديدة وطيبة الجديدة وأسوان الجديدة. شروط وظائف مدارس النيل المصرية السن يتراوح ما بين 21 حتى 45 سنة.

ان يكون قد سبق له العمل بهذه الوظيفة.

اداء الخدمة لعسكرية.

شهادة خلو من الأمراض المستوطنة.

ان يكون لائقا طبيا.

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