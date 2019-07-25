5 وظائف شاغرة لدى جامعة العلوم الصحية

2019-07-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أمين مختبر.

. أمين مختبر المهارات.

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. مساعد أول معمل الحاسب الآلي.

. فني إذاعة.

. مشغل آلة التصوير.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الخميس الموافق 22 ذي القعدة 1440هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الجمعة الموافق 8 ذي الحجة 1440هـ.

وأفادت الجامعة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).