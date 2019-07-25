وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي

2019-07-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. استشاري مساعد جراحة- الأنف والأذن والحنجرة: شهادة الدكتوراه في تخصص الأنف والأذن والحنجرة.

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. أخصائي أول نفسي: شهادة البكالوريوس في تخصص علم النفس.

. أخصائي أول العلاج المهني: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إعادة التأهيل، العلاج المهني).

. أخصائي ثاني علم النفس: شهادة البكالوريوس في تخصص علم النفس.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).