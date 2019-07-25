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وظائف شاغرة لدى مجموعة شاهيني
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الثانوية العامة بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.
وأبرزت مجموعة شاهيني، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. مسؤول مخزون.
. أمين مستودع (عدد وظيفتين).
وأوضحت مجموعة شاهيني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 سبتمبر 2019م.
وأشارت مجموعة شاهيني إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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