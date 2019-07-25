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2019-07-25 18 وظيفة شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والفنية الشاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة أساس العالمية المحدودة” في محافظة الجبيل الصناعية. وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مهندس نظام البث. . محاسب. . مسؤول السلامة. . مراقب عمال المشتريات. . مراقب عمال أجهزة الراديو. . مراقب عمال الهاتف. Advertisements . فني الشبكة. . فني الوسائل السمعية والبصرية. . فني التلفزيون الكيبلي (عدد وظيفتين). . فني البث التلفزيوني عبر بروتوكول الإنترنت (عدد وظيفتين). . فني البث الإذاعي. . أمين مخزن. . موظف مشتريات (عدد وظيفتين). . مشغل حاسب آلي (عدد وظيفتين). وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أغسطس 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).









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