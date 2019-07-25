5 وظائف شاغرة لدى هيئة الأوقاف

2019-07-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت هيئة الأوقاف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. رئيس قسم الإشراف على التنفيذ.

. رئيس قسم الدراسات والتصميم.

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. مهندس ميكانيكي.

. مهندس كهرباء.

. رئيس قسم التشغيل والصيانة.

وأوضحت هيئة الأوقاف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يوليو 2019م.

وأشارت هيئة الأوقاف إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).