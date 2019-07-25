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2019-07-25 وظائف شاغرة في جامعة حائل متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن معهد البحوث والدراسات الاستشارية التابع لجامعة حائل عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، ويرغب المعهد بشغلها بالتعاقد، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية: – مدير مطابع جامعة حائل الرقمية: . أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. . أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال. . أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي ولأجهزة التقنية. . أن يجيد اللغة الإنجليزية. . أن يكون لديه خبرة في الإدارة. . أن يمتلك الخبرة في مجال الطباعة. Advertisements . التفرغ التام للعمل. – فني طباعة (عدد 4 وظائف): . أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. . أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي والآلات الرقمية. . أن يجيد اللغة الإنجليزية بمستوى متوسط على الأقل. . أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم في الطباعة والتغليف. . التفرغ العام للعمل. وأوضح المعهد، أن التقديم مُتاح بدءًا من يوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019م؛ ويستمر حتى تاريخ 4 أغسطس 2019م، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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