وظائف شاغرة : وظائف الشركة العربية لمقاولات حفر الآبار

اعلنت جريدة الجمهورية اليوم الموافق الخميس 25 يوليو 2019، عن وظائف خالية في الشركة العربية لمقاولات حفر الابار، ويتضمن الإعلان فرص عمل للمهندسين تخصص بترول وتعدين وتخصص ميكانيكا.

كما أعلنت الشركة عن وظائف للفنيين تخصص ميكانيكا، وملاحظ أعمال حفر أبار، على أن يكون التقديم لتلك الوظائف بمقر الشركة بمحافظة القاهرة.

وظائف للمهندسين تخصص بترول وميكانيكا وفنيين في شركات البترول

الشركة العربية لمقاولات حفر الآبار تعلن عن طلب المهن التالية:

مهندس بترول وتعديت خبرة 15 سنة في أعمال حفر آبار المياه.

ملاحظ أعمال حفر آبار المياه.

مهندس ميكانيكي.

ميكانيكي خبرة 5 سنوات في المعدات الثقيلة.

مساعد ميكانيكي.

يتم التقديم للوظائف بمقر الشركة الكائن في 112 ب شارع عمار بن ياسر – خلف الكلية الحربية – مصر الجديدة.

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للتواصل:

هاتف : 26200048

هاتف : 26243768