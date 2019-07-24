4 وظائف شاغرة في جامعة العلوم الصحية

2019-07-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وصحية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. داعم فني أول: شهادة الدبلوم في تخصص الدعم الفني، أو المجالات ذات الصلة.

. داعم فني ثانٍ: شهادة الدبلوم في تخصص الدعم الفني، أو المجالات ذات الصلة.

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. أخصائي المهارات الإكلينيكية ثانٍ: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التعليم الطبي، التقنية الطبية)، أو المجالات ذات الصلة.

. مشغل رسومات أول: شهادة الدبلوم في تخصص التصميم الجرافيكي، أو ما يعادلها.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 21 ذو القعدة 1440هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الجمعة الموافق 8 ذو الحجة 1440هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)