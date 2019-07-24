وظائف شاغرة : وظائف خالية في بنك مصر.. تعرف على التفاصيل

أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك مصر، عن حاجة البنك لعدد من الوظائف الخالية من الخريجين الجدد في محافظة القليوبية.

ويشترط بنك مصر في المتقدم للوظيفة أن يكون من خريجي إحدى الجامعات أو أكاديمية السادات أو الأكاديمية البحرية أو المعهد الكندي العالي، أو أن يكون حاصل على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة، إدارة أعمال، اقتصاد، إحصاء، بنوك، تجارة خارجية، علاقات دولية، تجارة دولية، تسويق، تجارة وإدارة المهمات، تمويل واستثمار، التأمين، العلوم الاكتوارية، العلوم السياسية، الموارد البشرية، أسواق ومنشئات مالية وتسويق، إدارة.

كما اشترط بنك مصر في المتقدم للوظيفة أن لا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان على 30 عامًا، وأن يكون المتقدم من دفعات 2014 حتى 2018، وأن يكون حاصل على تقدير عام جيد على الأقل، وعلى إجادة بالبرامج المكتبية “MS Office”.

كما اشترط بنك مصر في المتقدم للوظيفة أن يكون على إجادة بمهارات التواصل الفعال، وأن يكون مقيم إقامة دائمة بمحافظة القليوبية من واقع بطاقة الرقم القومي، وألا يسبق للمتقدم خوض اختبارات مسبقًا ببنك مصر.

تخصصات الوظيفة

1- تلر:

وهو الشخص المسئول عن تقديم وإتمام كافة الوظائف المصرفية المتنوعة من سحب، إيداع، استبدال عملات وتحويل، بالإضافة إلى القيام بمراجعة الخزينة الخاصة به والتحقق من أرصدة النقدية من عملات مختلفة، والمحافظة على مستوى جودة الخدمة المقدمة لعملاء البنك.

2- مسؤول خدمة عملاء:

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أوضح البنك أن مهمة المتقدم لهذه الوظيفة هي تقديم كافة الخدمات المصرفية للعملاء بمستوي عال من الجودة والكفاءة وفقا لمعايير تقديم الخدمات المعتمدة بالبنك.

– يعتبر الخبير المصرفي لخدمات البنك داخل الفرع ومسئول رئيسي عن توطيد العلاقات مع العملاء، العمل على تنشيط وزيادة المبيعات.

3- أخصائي تمويل:

وهو الذي سيكون مسؤول عن منتجات المشروعات المتناهية الصغر من حيث الاحتفاظ بالعملاء الحاليين واجتذاب عملاء جدد وتحقيق المستهدفات ومتابعة سداد الأقساط وضمان جودة المحفظة.

4- مسؤول المبيعات:

على أن يكون مسؤول عن تسويق وبيع كافة منتجات وخدمات البنك المختلفة من قروض وودائع ومنتجات استثمارية للعملاء الجدد وتقييم احتياجات العملاء وبيع المنتجات والخدمات وفقا لتلك الاحتياجات من خلال إجراء الزيارات البيعية وتنفيذ أي مبادرات بيعية طبقًا لخطة البيع الموضوعة.

وأوضح البنك أن أخر موعد للتقديم للوظيفة يوم 25 يوليو الحالي، ويمكن التقدم للوظيفة من خلال الضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.