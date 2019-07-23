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5 وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. منسق بيئي.
. أخصائي جراحة الفم والوجه والفكين.
. طبيب أسنان عام.
. فني أول تخطيط القلب.
. ممرض أول- وحدة الأورام.
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يوليو 2019م.
وأفاد المركز أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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