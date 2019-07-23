- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 10 وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
10 وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، وحائل، والجبيل”.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مستشار أول- إدارة الأداء (الرياض).
. مستشار أول- المكافآت والسياسات (الرياض).
. منسق ثاني- المستودع (حائل).
. مستشار- التعليم والتطوير (الرياض).
. مشرف- الجودة (حائل).
. مدير- تطوير الحلول (الرياض).
. مدير- عمليات حلول الأنابيب (حائل).
. مهندس ثالث- التطبيقات والدعم الفني (الجبيل).
. عالم أنابيب (الجبيل).
. أخصائي ثالث- أنابيب (الجبيل).
وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يوليو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر 10 وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.