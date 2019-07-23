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وظائف شاغرة لدى شركة ندى
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة ندى للإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي، التابعة لمجموعة شركات العثمان القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية فنية وهندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “عرعر، والخبر، والأحساء”.
وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدير الموارد البشرية (للسعوديين/ الأحساء).
. مشرف المبيعات (للسعوديين/ عرعر).
. فني أجهزة- صيانة (للسعوديين/ الخبر).
. مشرف أول- هندسة زراعية (الأحساء).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 أكتوبر 2019م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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