وظائف للجنسين في شركة علم

2019-07-23

أعلنت شركة عِلم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من ذوي الخبرة والخريجين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة، وبفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف- الدعم الفني (للرجال/ الرياض).

. مستشار مهني (للنساء/ جدة).

. مسؤول محاسبة- للخريجين (للرجال/ الرياض).

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. مدير الجودة (للرجال/ الرياض).

. أخصائي أول تطوير الأعمال (للرجال/ الرياض).

. أخصائي قانون- للخريجين (الرياض/ للجنسين).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)