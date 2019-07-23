وظائف شاغرة لدى تعليم الرس

2019-07-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الرس عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، على لائحتي بند الأجور والمستخدمين، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.

– إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة حسب مكان الوظيفة الشاغرة.

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– ألّا يقل عمر المتقدم عن (18) عامًا.

– اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعدها من قبل لجنة الاستقبال والتنسيق.

– أن يكون المتقدم مسجلًا في نظام الخدمة المدنية (ساعد).

– ألّا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال الطلبات اعتباراً من تاريخ 4 / 12 / 1440هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)