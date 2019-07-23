109 وظيفة للجنسين في أمانة المدينة المنورة

2019-07-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن توفر (109) وظائف شاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها.

وأبرزت الأمانة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– الوظائف الهندسية:

. مهندس مدني مساعد (عدد 17 وظيفة).

. مهندس معماري مساعد (عدد 5 وظائف).

. مهندس تخطيط مساعد (عدد 8 وظائف).

. مهندس تنسيق مواقع مساعد (عدد وظيفتين).

. مهندس مساحة مساعد.

. مهندس زراعي مساعد (عدد وظيفتين)

. مهندس كهربائي مساعد (عدد وظيفتين).

– وظائف المستخدمين وبند الأجور:

. مراسل مكتبي (عدد 12 وظيفة).

. مراقب (عدد 20 وظيفة).

. موظف قياس (عدد 5 وظائف).

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. مشغل الآلات المكتبية (عدد 15 وظيفة/ للجنسين).

. مراقب (عدد 10 وظائف/ للنساء).

. مغسل موتى (عدد 6 وظائف).

. مغسل موتى (عدد 4 وظائف / للنساء).

وبينت الأمانة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

– ألّا يقل العمر عن (20) سنة.

– أن يكون لائقاً صحياً.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– الأفضلية لمن لديه خبرة سابقة.

– أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بالوقت الحاضر وغير مطالب بفترة حضر سواء للاستقالة أو الفصل حسب النظام.

– اجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية للمتقدمين من قبل اللجنة المعين.

– أن يكون المتقدم على وظائف المستخدمين وبند الأجور قد تم تسجيله بموقع وزارة الخدمة المدنية (ساعد).

– لا يترتب على الطلبات أي التزام نحو الأمانة وتعتبر لاغية بعد إنهاء الاختبار والمقابلة الشخصية ولا يحق للمتقدم المطالبة بالمستندات أو التوظيف.

وأوضحت الأمانة أن التقديم متاح اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1440/11/27هـ ويستمر لمدة 3 أيام، وذلك عبر نظام التوظيف الإلكتروني بموقع الأمانة: (هنا)