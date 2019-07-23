وظائف شاغرة : عاجل| شركة WE تعلن عن وظائف شاغرة بمرتب 4200 جنيه والشروط وكيفية التقديم “بادر الآن قبل انتهاء...

قامت اليو الشركة المصرية للاتصالات WE بالإعلان عبر صفحتها الخاصة على الفيس بوك عن توفر وظائف لديها بمرتبات تتعدى الـ 4000 جنيه، وذلك في اليوم المفتوح للتقديم لوظيفة الدعم الفني وخدمة العملاء يوم الأربعاء القادم بداية من الساعة 10 صباحاً إلى 2 مساءً.

على أن يكون التقدم للوظيفة في المعادي بمبنى الشركة في القرية التكنولوجية في المواعيد المحددة، كما أن الراتب سيكون لوظيفة خدمة العملاء 3200 جنيه وفي مدينة نصر، أما وظيفة الدعم الفني فراتبها 4200 جنيه، وذلك بأكتوبر والمعادي.

الشروط اللازمة للتقدم للوظيفة بالشركة المصرية للاتصالات WE

1- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي.

2- عدم زيادة عمر المتقدم عن 29 سنه.

3- إجادة اللغة الإنجليزية.

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