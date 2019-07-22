رابط التقديم على وظائف الجامعة الإسلامية بالمدينة

2019-07-22

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم عن فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية الشاغرة في المعاهد والدور التابعة للجامعة في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وذلك خلال المدة من 21 ذي القعدة الحالي وحتى 4 ذي الحجة المقبل عن طريق بوابة الجامعة الالكترونية.

وأوضحت الجامعة بأن الوظائف الشاغرة تشمل تخصصات القراءات واللغة عربية واللغة الإنجليزية والتاريخ والرياضيات على المستويين الخامس والرابع، بحسب الشروط المحددة أمام كل وظيفة في موقع الجامعة (‪http://emp.iu.edu.sa‬). مبينة بأنه يشترط إرفاق صورة مصدقة من المؤهل العلمي، وصورة من البطاقة الشخصية، وصورة شخصية، وتعبئة نموذج (101/ب) لغير الموظفين والمستخدمين، وصورة من اجتياز اختبار كفايات المعلمين بقسميه العام والتخصصي، وأن لا يكون المتقدم على رأس العمل في أي جهة حكومية.